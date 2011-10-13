Збитки від пасажирських перевезень на ДЗ за 9 місяців перевищили 252 млн. грн.

Збитки Донецької залізниці (ДЗ) від пасажирських перевезень за 9 місяців 2011 р. перевищили 252,1 млн. грн., що на 27,6 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Як повідомляє прес-центр ДЗ, отримані кошти покривають витрати лише на 61,7%.

У цілому з початку 2011 року поїздами формування Донецької залізниці перевезено понад 8 млн. пасажирів у дальньому сполученні.

Згідно з повідомленням, відсутність рентабельності, у першу чергу, обумовлена низькою вартістю перевезень, яка включає низькі соціально-орієнтовані тарифи, постійним зростанням цін на продукцію, яку закуповує залізниця, а також недоотриманням компенсацій за перевезення пільгових категорій населення.

Зокрема, за 9 місяців 2011 року Донецька залізниця перевезла в дальньому сполученні пільгових категорій громадян на суму 17,3 млн. грн. Компенсації отримано лише 4,2 млн. грн., що складає 24% від суми наданих послуг. Зокрема, від Донецької і Луганської держадміністрацій недоотримано відповідно до 3,5 млн. грн. (69% від необхідної суми) і 1 млн. грн. (58%) компенсацій.

6 млн. грн. Донецька залізниця недоотримала за перевезення студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів. Також складною залишається ситуація з компенсацією за перевезення дітей у віці від 6 до 14 років. Витрати в державному бюджеті на покриття цього не передбачають взагалі. Таким чином вже впродовж шести років Донецька залізниця забезпечує пільговий проїзд дітям у віці від 6 до 14 років за власний рахунок.