«Укрзалізниця» за нові методи управління якістю залізничної продукції

"Укрзалізниця" виступає за нові методи управління якістю залізничної продукції вітчизняних і зарубіжних виробників.

Як повідомив УНІАН прес-центр відомства, про це йшла мова на зустрічі першого заступника генерального директора "Укрзалізниці" Миколи СЕРГІЄНКА з учасниками Асоціації "Виробники і споживачі залізничної техніки".

Як зазначають у відомстві, перехід до стратегічного управління якістю залізничної продукції повинен відбуватися у декілька етапів.

Зокрема, спочатку треба розробити корпоративні стандарти, що визначають вимоги до продукції і системи менеджменту якості, виготувати документи для добровільної сертифікації і декларування продукції. Водночас треба розробити плани заходів з впровадження вимог стандарту IRIS.

За рахунок оптимізації системи постачань і розвитку конкуренції серед виробників комплектуючих відбудеться формування вартості продукції за вартістю життєвого циклу і показниками ефективності в експлуатації.

На другому етапі "Укрзалізниця" планує взаємодію з виробниками продукції з питань впровадження основних елементів системи стратегічного управління якістю продукції, у тому числі за рахунок переходу на вимоги стандарту IRIS і застосування сучасних інструментів якості.

На третьому етапі повинне завершитися формування системи стратегічного управління якістю продукції, необхідної "Укрзалізниці". Планується повний перехід на систему добровільної сертифікації, декларування продукції і системи менеджменту якості, почнеться активна взаємодія виробників продукції між собою, об'єднання з метою забезпечення гарантованого постачання продукцією високої якості.

Як зазначили на нараді, на кожному етапі потрібна тісна співпраця "Укрзалізниці" з іншими членами Асоціації виробників і споживачів залізничної техніки.

"Зараз перед нами постало питання про основні напрямки технічної і економічної політики "Укрзалізниці" в галузі стратегічного управління якістю. Ми повинні розробити такі технічні вимоги для сертифікації, щоб виробники і постачальники не змогли поставляти залізничним підприємствам неякісну продукцію ", - заявив М.СЕРГІЄНКО.

Довідка УНІАН. IRIS - Система менеджменту якості підприємств залізничної промисловості. Мета цього стандарту полягає в створенні системи менеджменту бізнесу, яка дозволяє проводити постійні поліпшення, надаючи особливе значення запобіганню і скороченню дефектів у ланцюзі постачань.

У Асоціацію виробників і користувачів продукції залізничного транспорту входять, зокрема, ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ВАТ "Дніпровагонрембуд", Попаснянський ВРЗ, АТ "ЮНІКОН", ДП "УкрНДІО", ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", ТОВ "Конотопський завод з ремонту дизель-потягів", Корпорація "Техностандарт", ТОВ СП "Трансвагонсервіс ", ДП "Укрспецвагон", ТОВ "НПП Транс-технологія", ВАТ "Інтерпайп", ВАТ "Дизельний завод" та ін.