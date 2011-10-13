У 2011 році залізничники планують заощадити 24,2 тис. тонн умовного палива

На залізницях України здійснюються заходи з енергозбереження, зокрема, цього року заплановано досягти зниження витрат енергоресурсів на 24,2 тис. тонн палива в умовному вимірі, у тому числі - 5,4 тис. тонн дизельного пального, 37,4 млн. кВт/год електроенергії, 1,85 млн. куб. м природного газу, 1,4 тис. тонн вугілля і 3,26 тис. Гкал теплової енергії.

Як повідомляє прес-центр "Укрзалізниці", про це під час засідання Ради головних інженерів залізниць і підприємств, підлеглих «Укрзалізниці», повідомив заступник начальника Головного управління локомотивного господарства Володимир Дробаха.

За його словами, за 8 місяців 2011 року від впровадження енергозберігаючих заходів вже зекономлено 17,5 тис. тонн в умовному вираженні (72,4% від річного плану).

Для контролю витрат палива на магістральних тепловозах встановлені 784 системи контролю параметрів роботи тепловозів «Дельта-СУ», на маневрових тепловозах серії ЧМЕ3 впроваджено 932 системи контролю витрат палива типу «БІС-Р».

Як наголошують у повідомленні, залізничники вважають за необхідне підвищити ефективність роботи стаціонарної теплоенергетики, зокрема, виконати ряд заходів відповідно до «Програми переведення роботи мазутних котелень на використання інших видів палива на залізничному транспорті України на 2011-2015 роки».

Робота залізничників з виконання заходів із енергозбереження буде продовжуватися, зокрема, щодо скорочення валових і питомих витрат палива та електроенергії на тягу поїздів, збереження палива, впровадження нового енергоекономного тягового рухомого складу та модернізації існуючого, зниження витрат котельно-пічного палива (вугілля , природного газу, мазуту) за рахунок заміни застарілих котлоагрегатів з низьким ККД. Також будуть проводити ремонт і заміну теплотрас, зменшувати витрати електроенергії за рахунок впровадження лічильників із підвищеним класом точності і автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), впровадження сучасного енергозберігаючого електроосвітлювального обладнання і автоматичного управління зовнішнім освітленням та ін.