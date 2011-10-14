Азаров доручив Захарченку провести розслідування дій податківців в «Інкомі»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення голові Державної податкової служби України Віталію ЗАХАРЧЕНКУ провести службове розслідування дій податківців «в одному з бізнес-центрів столиці» і дати їм належну оцінку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду, переданому УНІАН.

Нагадаємо, 12 жовтня співробітники податкової міліції близько 11:20 зайняли будівлю бізнес-центру «Інком». За даними прес-служби компанії «Інком», зокрема, були блоковані поверхи, співробітникам компанії було заборонено виходити з будівлі. Співробітникам не були пред`явлені документи, на підставі яких проводиться обшук приміщення, а лише податкові посвідчення. Обшук тривав близько години.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ, дії податківців не стосувались компанії "Інком", і насправді податкова міліція провела обшуки в офісах компанії «М» у будівлі бізнес-центру «Інком», розташованого по вул. Смоленська в Києві.

Як стверджують у ДПСУ, обшуки проведено в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти компанії «М» за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу.

Довідка УНІАН. Компанія «Інком» – інтегратор інформаційних технологій, що має 30 філіалів по всій території України, а також представництва у Білорусі і Казахстані.