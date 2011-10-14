На Львівщині перекинулася фура з токсичною речовиною, водій загинув

Вчора о 22.00 біля села Дідилів Кам`янка-Бузького району Львівської області на автошляху Київ – Чоп перекинувся вантажний автомобіль Renault Premium. Водій автомобіля загинув на місці події.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вантажівка перевозила мононітрохлорбензол загальною вагою 12 360 кг з Горлівки Донецької області до Польщі. Внаслідок пригоди були деформовані 26 бочок. При цьому розгерметизації тари не виявлено, витоку речовини у навколишнє середовище не було.

Для координації дій на місце події була направлена мобільна-оперативна група ГУ МНС у Львівській області на чолі з начальником Головного управління генерал-майором служби цивільного захисту Сергієм ДМИТРОВСЬКИМ.

Також було організоване виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Богданом ПЕТРУШАКОМ.

Рух на автодорозі не припинявся. Особовим складом підрозділів МНС проводилась розвідка місця події. У радіусі 150 м від ДТП була проведена евакуація 60 мешканців прилеглих 16 житлових будинків. Після цього були проведені роботи із заклеювання пошкодженого тенту автомобіля з метою зменшення можливого забруднення повітря. Разом з представниками СЕС були відібрані проби ґрунту та води, у тому числі і з криниць житлових будинків, для дослідження.

Для проведення нейтралізації та вивезення хімічної речовини була залучена аварійна бригада фірми «СіБудСистем». Фірма сьогодні о 5.56 розпочала роботи з перезавантаження бочок на інший автомобіль. О 7.10 ці роботи були завершені. Всього до аварійних робіт були залучені 70 людей та спецтехніка.

Ситуація перебуває під контролем ГУ МНС у Львівській області.