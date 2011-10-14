Президентський кортеж вчора потрапив в аварію під Хмельницьким
10:24, 14 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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На під`їзді до Хмельницького кортеж Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА потрапив в ДТП.
Про це повідомляють «Подробиці» з посиланням на журналіста Лук`яна СЄЛЬСЬКОГО, який розмістив це повідомлення на своїй сторінці в Facebook.
Він відзначає, що В.ЯНУКОВИЧ не постраждав, тому що відлетів до Києва раніше.
Як стверджує журналіст, учора ввечері місце інциденту було оточене. Інших подробиць поки немає.
Як повідомлялося, вчора В.ЯНУКОВИЧ перебував з робочою поїздкою у Хмельницькій області.
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