ДТП на Тернопільщині: загинуло двоє людей, четверо травмовано

10:50, 14 жовтня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Тернопільській області внаслідок дорожно-транспортної пригоди загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, аварія сталася вчора вдень на автошляху Львів – Тернопіль. Зіткнулись УАЗ та вантажний мікроавтобус. Двоє людей загинуло, ще четверо травмовано.

За фактом ДТП перевірку проводить обласне управління міліції.

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