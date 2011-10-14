ДТП на Тернопільщині: загинуло двоє людей, четверо травмовано

У Тернопільській області внаслідок дорожно-транспортної пригоди загинуло двоє людей. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, аварія сталася вчора вдень на автошляху Львів – Тернопіль. Зіткнулись УАЗ та вантажний мікроавтобус. Двоє людей загинуло, ще четверо травмовано. За фактом ДТП перевірку проводить обласне управління міліції.

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