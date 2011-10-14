У МВС розповіли, чий автомобіль потрапив вчора у ДТП у Хмельницькій області

На території Хмельницької області на автодорозі Житомир-Чернівці 13 жовтня близько 18.30 сталося зіткнення легкової автомашини "Форд" з патрульним автомобілем ДАІ, який супроводжує офіційні делегації.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

За попередніми даними, водій "Форда" потрапив в іншу ДТП, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу. У цей час вказаною смугою рухався службовий автомобіль ДАІ, у якого не було можливості уникнути зіткнення з легковою автомашиною.

За фактом ДТП нині проводять перевірку.

Як повідомляли, за даними ЗМІ, учора в Хмельницькій області в аварію потрапив президентський кортеж.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не постраждав, він полетів до Києва раніше.

Довідка УНІАН. 13 жовтня глава держави перебував з робочою поїздкою в Хмельницькій області.