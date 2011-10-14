У МВС розповіли, чий автомобіль потрапив вчора у ДТП у Хмельницькій області
На території Хмельницької області на автодорозі Житомир-Чернівці 13 жовтня близько 18.30 сталося зіткнення легкової автомашини "Форд" з патрульним автомобілем ДАІ, який супроводжує офіційні делегації.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.
За попередніми даними, водій "Форда" потрапив в іншу ДТП, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу. У цей час вказаною смугою рухався службовий автомобіль ДАІ, у якого не було можливості уникнути зіткнення з легковою автомашиною.
За фактом ДТП нині проводять перевірку.
Як повідомляли, за даними ЗМІ, учора в Хмельницькій області в аварію потрапив президентський кортеж.
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не постраждав, він полетів до Києва раніше.
Довідка УНІАН. 13 жовтня глава держави перебував з робочою поїздкою в Хмельницькій області.