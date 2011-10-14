До кінця року посадові оклади залізничників виростуть на 17,4%

До кінця 2011 року посадові оклади працівників залізничної галузі виростуть в середньому на 17,4%.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі "Укрзалізниці", про це повідомила начальник головного управління охорони і організації праці "Укрзалізниці" Надія СОКОЛОВСЬКА в Дніпропетровську на триденній всеукраїнській семінарі-нараді щодо оплати і мотивації праці залізничників.

За її словами, реформування залізничного транспорту України ставить ряд першочергових завдань, основне з яких - мотивація праці працівників, заохочення молоді йти на роботу на залізницю і таке інше. Головною мотивацією є підняття рівня заробітних плат залізничників, поліпшення умов їх праці, забезпечення житлом і т. і.

"З 1 листопада 2011 року, згідно з наказом "Укрзалізниці" від 26 вересня, годинні тарифні ставки і посадові оклади залізничників виростуть на 3,5%. З підвищенням годинних тарифних ставок і посадових окладів заробітна плата працівників основної діяльності в листопаді складе близько 3500 грн., мінімальна тарифна ставка робочого 1-го розряду складе 1220 грн., що вище від мінімальної заробітної платні і прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених у державі з 1 жовтня, на 23,9% ", - зазначила Н.СОКОЛОВСЬКА.

За її словами, за 8 місяців 2011 року середньомісячна зарплата працівників основної діяльності на залізницях України виросла на 16,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 3190 грн.

Нагадаємо, з початку 2011 року рівень посадових окладів залізничників поступово піднімався: на 8% - з 1 квітня і на 5% - з 1 липня.