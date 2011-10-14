«Укрзалізниця» до листопада розробить графік заміни близько 7,5 млн. дерев’яних шпал

Державна адміністрація залізничного транспорту України розробляє програму масової заміни дерев'яних шпал на залізобетонні.

Як повідомляє прес-центр "Укрзалізниці", графік таких робіт по усіх залізницях буде затверджений до кінця поточного місяця.

Таким чином, від загальної кількості дерев'яних шпал на головних шляхах (7,5 млн. штук на 4,9 тис. км) залишиться близько 2% - тільки там, де неможливо використовувати залізобетонні, виходячи зі сфери їх застосування. Це - ділянки шляху з вузькою колією, з кривими радіусом менше 200 м і мости зі зниженою несучою здатністю, які експлуатуються на дерев'яних брусах. Протяжність таких ділянок складає 671 км. На інших, згідно із завданням генерального директора "Укрзалізниці" Володимира КОЗАКА, у найкоротші терміни буде проведено максимальне витягання дерев'яних шпал.

За даними відомства, щорічно при ремонтах модернізації скорочується протяжність шляхів на дерев'яних шпалах в середньому на 1000 км. Зараз такі ділянки становлять не більше 16% від загального кілометражу головних шляхів, це 4,9 тис. км.

Фахівці колійного господарства "Укрзалізниці" зазначають, що завдання інтенсивної заміни дерева на залізобетон поставлене абсолютно вчасно, оскільки це рішення здатне дати значний економічний ефект.

До того ж, оновлення стосуватиметься і малозадіяних на сьогодні ділянок, що саме по собі перспективно у плані розвитку залізничного транспорту і регіонів в цілому, а також позитивно вплине на рівень безпеки руху потягів.

За даними "Укрзалізниці", вартість цих двох видів шпал (з урахуванням необхідного рейкового скріплення) відрізняється: 703 грн. за залізобетон і 640 грн. за одиницю дерев'яного виробу. Проте, термін служби залізобетонної шпали - 50 років, а дерев'яної - утричі менше. Виходячи з життєвого циклу кожної залізобетонної шпали, економія від її використання складає 1 тис. 217 грн., а в перерахунку на 1 км шляху - 2 тис. 238 тис. грн.