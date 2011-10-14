У Києві горів тролейбус

У Києві сьогодні горів тролейбус, ніхто з людей не постраждав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, інформація про пожежу в тролейбусі по вул. Глушкова, 10, що в Голосіївському районі столиці, надійшла о 08.24.

За п'ять хвилин підрозділи пожежно-рятувальної служби прибули на місце події. Горіла "гармошка", яка сполучає між собою дві частини тролейбуса. За 8 хвилин вогонь приборкали. Вдалося запобігти подальшому поширенню полум'я.

У результаті пожежі пошкоджена сполучна гармошка тролейбуса і частково електроустаткування.

Зі слів водія стало відомо, що під час руху тролейбуса за маршрутом 43К по проспекту Глушкова до кінцевої зупинки "КІБ Центр" несподівано почала коротити електропроводка в місці з'єднання двох частин тролейбуса. Відчувши запах Диму, водій відразу зупинив транспорт і висадив людей перед світлофором, не доїхавши до зупинки. Вогонь почав швидко поширюватися на сполучну "гармошку". Знеструмивши тролейбус, водій намагався загасити полум'я вогнегасником, поки не прибули підрозділи МНС.

Попередня причина пожежі - коротке замикання в електромережі. Потерпілих немає.