Кожне друге ДТП на залізничному переїзді завершується загибеллю або травмуванням людей - УЗ

Кожне друге ДТП на залізничному переїзді завершується загибеллю або травмуванням людей – водіїв і пасажирів. Про це заявив перший заступник начальника Головного управління безпеки руху і екології «Укрзалізниці» Володимир КРОТ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі "Укрзалізниці", за його словами, незважаючи на постійні роз`яснення, водії автомобілів продовжують порушувати правила проїзду залізничних переїздів. «Залізничний переїзд - це таке саме перехрестя, як на автодорогах, але на ньому «Укрзалізниця» завжди головна, тому водій завжди повинен пропустити поїзд», - наголосив В.КРОТ, нагадавши, що поява поїзду відбувається за секунди після того, як на переїзді спрацьовують заборонні сигнали щодо. Тим паче, коли вже видно поїзд, «2-4 секунди і все, ніхто не може встигнути переїхати через переїзд».

В.КРОТ повідомив, що наступного року «Укрзалізниця» масово впроваджуватиме бар`єрні установки на переїздах, які роблять неможливим виїзд на переїзд при заборонених сигналу, як це можна зробити зі шлагбаумом. «Крім того, частина малодіяльних переїздів закривається, також ми плануємо будувати шляхопроводи спільно з «Укравтодором» через залізничні шляхи», - сказав він, нагадавши, що зараз проходить узгодження відповідна концепція, якою передбачено будівництво 17 шляхопроводів у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 р. на 116-му км залізничного переїзду Нікополь-Марганець переповнений людьми автобус "Еталон" на заборонні сигнали виїхав на переїзд. Його зніс локомотив поїзду. На місці ДТП загинули 38 чоловік, пізніше в лікарнях померли ще 9 постраждалих.

«Укрзалізниця», через рік після трагедії на залізничному переїзді біля Марганцю, чекає ухвалення державної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах. Зокрема, Мінінфраструктури і "УЗ" розроблено, проте досі не прийнято, проект розпорядження Кабінету міністрів «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах на ділянках з інтенсивним рухом поїздів і автотранспортних засобів шляхом ліквідації перетинів автомобільних і залізничних шляхів в одному рівні на 2012-2016 роки». У проекті до 2016 року заплановано освоїти коштів на 9 млрд. грн. і зробити 237 шляхопроводів замість переїздів, зокрема 17 шляхопроводів у 2012 р. вартістю 1 млрд. грн. Водночас, в проекті держбюджету на 2012 рік коштів на ці цілі не передбачено.