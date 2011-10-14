У ФДМУ поки не зверталися за дозволом про продаж активів мобільного зв'язку «Укртелекому»

ПАТ «Укртелеком» чи його власники поки не зверталися до Фонду державного майна України (ФДМУ) за дозволом про продаж активів мобільного зв`язку компанії.

Про це УНІАН повідомили у ФДМУ.

Як повідомила УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Таїсія Шепетко, заплановані на 1 листопада позачергові збори акціонерів ПАТ «Укртелеком» зможуть «пролити світло на оперативні та стратегічні плани компанії», в тому числі і щодо продажу її мобільних активів. При цьому, за її оцінкою, вартість мобільного підрозділу компанії Utel становить 336 млн. дол.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, що чотири компанії - «Київстар», «МТС-Україна», «Астеліт» і російський «Ростелеком» проявили інтерес до аукціону з продажу єдиного 3G-оператора в країні, що працює в стандарті UMTS, - підрозділи мобільного зв`язку «Укртелекому».

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в серпні ц.р. дав дозвіл власнику контрольного пакета акцій «Укртелекому» - компанії «ЕСУ» - на виділення підрозділу мобільного зв`язку Utel в окрему юридичну особу. За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, дане рішення було видано на відповідне звернення компанії «ЕСУ». Глава ФДМУ також зазначив, що у випадку, якщо власник «Укртелекому» прийме рішення про продаж активів мобільного зв`язку, йому знову треба буде звернутися за відповідним дозволом до Фонду держмайна.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Компанія також надає послуги мобільного зв`язку. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за 1-ше півріччя 2011 року склав 4124,7 млн. грн. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 170 фізичним та юридичним особам.