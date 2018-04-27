Міську електричку запустили. А пасажири незадоволені...

Вже два тижні столична електричка (вона ж - наземне метро) возить пасажирів. Щоправда, київська влада здала об`єкт не у вересні, як обіцяв віце-прем`єр Борис Колесніков під час весняної презентації проекту, а 4 жовтня. До діючих двох станцій (Петрівка і Городня), які відкрили у 2009 році, додалося ще 12 - «Київ-Пасажирський», «Видубичі», «Лівий берег», «Дарниця», «Лівобережна», «Зеніт», «Вишгородська» , «Сирець», «Рубежівська», «Борщагівка», «Київ-Волинський» і «Караваєві дачі». Ми проїхали на новому виді комунального транспорту і спробували з`ясувати, чи все влаштовує пасажирів і залізничників.

На київських задвірках

Станцію «Рубежівська» біля метро «Берестейська», в принципі, знайти нескладно - вона була позначена на вказівнику в метро серед інших об`єктів. П`ять хвилин пішки парком - і ви на місці. Касир у новенькому павільйоні «Київпастрансу» з посмішкою продає квитки нечисленим пасажирам (час наближався до 17.00).

Вказівник, у якому напрямку знаходиться та чи інша станція, був відсутній, довелося поцікавитися у касирки. «Ви сьогодні, напевно, двадцяті, хто про це питає», - зауважила вона. На думку пасажирів, це суттєве недопрацювання організаторів проекту, адже в наземному метро перейти на протилежну платформу не так просто, як у підземці: треба або лізти через колії, або підніматися на міст.

Турнікети теж поки не працювали, замість них квитки (вартість - 1.70 грн.) перевіряли контролери. Щоправда, на касі висіло оголошення із запрошенням повідомляти про зауваження щодо роботи об`єкта за телефоном 15-51.

Як виявилося, в касі можна придбати і розклад на новий вид транспорту - за 2 гривні. Здавалося б, і небагато, і загалом корисна штука, от тільки повинна бути й безкоштовна альтернатива (наприклад, стенд), яку вдень з вогнем не розшукаєш. Багато хто про електричку чув, та мало хто знає, як і коли вона ходить.

Під`їхала електричка. Нові сіро-блакитні вагони з емблемою Євро-2012 по всьому периметру - подарунок Києву від Південно-Західної залізниці. Вона капітально відремонтувала 10 електропоїздів (які будуть передані на баланс міста), а також проклала 12,4 км нових колій, підвела електропостачання. Для того, аби електричка змогла їздити кільцем навколо столиці (а Київ є найбільшим у Європі залізничним вузлом, де перетинаються кілька пан`європейських коридорів), змінили графік близько 40 вантажних потягів, в т.ч. по головному напрямку. І не тільки вантажних. Залізничникам довелося «відкоригувати» і частину пасажирських, а також перенести час відправлення кількох приміських електричок у напрямку Яготина й Ніжина.

Навколо Києва за півтори години

У вагоні пасажирів було небагато, деякі вирішили випробувати маршрут після роботи, для двох молодих людей це взагалі була екскурсія. Дехто дзвонив по мобільному, розповідав знайомим про зручність такого міського транспорту, про вигляд за вікном. Дійсно, подекуди відкривалися гарні осінні пейзажі, виднілися Дніпровські острови. Між тим, довелося споглядати і київські смітники. Пасажири, в основному, заходили на «Лівобережній», «Дарниці», «Київ-Волинському» і великих пересадочних вузлах. Незважаючи на годину пік і рекламу на білбордах у метро про те, що кільцеву електричку запустили, вагон залишався напівпорожнім. Але, як свідчить статистика, щодня кількість пасажирів зростає. «Популярність зростає, пасажир пішов. Якщо в перші дні після відкриття електричка перевозила близько 16 тис. пасажирів на добу, то сьогодні - 25-26 тисяч», - прокоментував УНІАН ситуацію заступник начальника Південно-Західної залізниці з рухомого складу і матеріально-технічного забезпечення Олександр Толкачов.

Як повідомили в «Київпастрансі», на першому етапі прогнозується обслуговувати до 40 тис. пасажирів щодня. Однак, до колись озвучених 100 тис. пасажирів на добу ця цифра зовсім не дотягує, як і до планів з розвантаження основних ліній метрополітену на 40%. На думку експертів, показник буде набагато нижчим. Деякі вважають, що в тому винна поспішно організована інформаційна кампанія та інфраструктурні недоопрацювання міста.

Що ж до нових маршрутів для підвозу пасажирів зі спальних районів, які повинен був розробляти «Київпастранс», то їх відкрили, але чи достатньо вони зручні, мають визначити кияни. Комунальне підприємство вважає, що в даному напрямі робота на сьогодні проведена достатня, за проектом першого етапу кільцевої міської електрички організовані підходи до її станцій. При цьому кількість рухомого складу на маршрутах, які забезпечують підвезення пасажирів до станцій електрички, збільшилася на 55 одиниць, нові маршрути: автобусний № 80, тролейбусний № 23к, побудована тролейбусна лінія і продовжена траса руху тролейбусного маршруту № 27.

Водночас, як бачимо з коментарів, не всіх все влаштовує. «Не є зрозумілим, як добиратися від метро до станцій електрички, немає розкладу у вільному доступі. Складається враження, що місто електричку запустило, але не хоче, аби вона користувалася великою популярністю. Може, бояться, що від таких гарних вагонів скоро нічого не залишиться?», - каже Тетяна, яка за всього свого бажання побоялася їхати маршрутом Троєщина-Рубежівська (біля м. Берестейська) через відсутність розкладу та невпевненість, що вчасно потрапить на зустріч.

«Непогано було б повісити в метро схему руху електрички з розкладом, щоб можна було розрахувати свій шлях і приїхати куди-небудь без запізнення. Причому не тільки на станціях метро, ​​які, так би мовити, зв`язані з електричкою, але взагалі в метро, ​​автобусах, тролейбусах... Я, наприклад, бачу тільки рекламу КМДА типу «Навколо Києва за 50 хвилин», ну і що мені з цього, якщо я не впевнений, що ці хвилини не розтягнуться на години, поки я станцію знайду? Краще б не на білборди витрачалися, а невеликі рекламки зі схемами давали для пасажирів», - нарікає пасажир Микола.

До речі, ми, під`їжджаючи до Борщагівки, виявили, що замість розрекламованих 50 хвилин проїхали майже 1,5 години. Як пояснили в ПЗЗ, час «набігає» з урахуванням заходу на тупикову станцію. «Електропоїзд відправляється від ст. Дарниця і на ст. Дарниця прибуває, і ось з урахуванням заходу на тупикову станцію, виходить в середньому година п`ятнадцять-година двадцять. Інтервал руху - 17-21 хвилина », - говорить О.Толкачов.

За його словами, саме місто займається продажем квитків, отримує кошти від пасажирів, воно і повинне було надати інформацію про розклад електропоїздів, установити покажчики руху. «Дивлячись на те, що розкладу немає, ми виготовили його своїми силами і розвісили на кожному зупиночному пункті біля кас, - розповів О.Толкачов. - Також місту треба було організувати підходи до платформ, встановити турнікетні системи. На сьогоднішній день вони («Київпастранс». - ред.), на жаль, запізнюються, турнікети встановлені, але не працюють, їх обіцяють запустити до 1 листопада».

У «Київпастрансі» підтверджують цю інформацію. «Введення в експлуатацію турнікетів буде здійснено на початку листопада поточного року. З введенням турнікетів буде проведена заміна разових абонементних квитків на разові квитки зі штрих-кодом, за допомогою яких можна буде проходити через турнікети на станціях кільцевої міської електрички. Поступово будуть вводити інші засоби для оплати проїзду у кільцевій міській електричці: картка на кількість проїзду, проїзний квиток, програмований старт-жетон», - відзначили в «Київпастрансі». У перспективі планують ввести єдиний квиток для оплати проїзду в усіх видах громадського транспорту, у тому числі й електричці. Головне, встигнути, поки люди зацікавлені.

Переходами до станцій як підземними, так і наземними, займається також місто. Тож, очевидно, йому потрібно буде вирішити ще чимало питань. Наприклад, біля метро «Лівобережна», де, за словами пасажирки Ольги, «народ просто так туди-сюди через рейки ходить».

Якби не проколи з підвозом пасажирів до електрички та іншого переліченого, то новий вид транспорту міг би швидко стати популярним. Тому місту необхідно швидко надолужити згаяне, щоб випередити розчарування киян.

Загалом, проект приречений на попит, особливо з боку жителів районів, обділених метрополітеном. Поки новий вид комунального транспорту працює по буднях і в годину «пік»: з 6:00 до 9:30 і з 16:30 до 20:00. Інтервал руху - 15-17 хвилин. Пізніше міська влада обіцяє налагодити і денне сполучення. Найближчим часом «Київпастранс» обіцяє усунути наявні проблеми.

«На сьогоднішній день «Київпастранс» вивчає пасажиропотоки та аналізує пропозиції мешканців Києва щодо удосконалення роботи кільцевої міської електрички, в тому числі маршрутів громадського транспорту, які забезпечують підвезення пасажирів до неї, для надання відповідних пропозицій керівництву Південно-Західної залізниці щодо виділення додаткових поїздів і скорочення інтервалів руху», - зазначили в комунальному підприємстві.

Боргове кільце

Ідея створення «міської електрички» виникла кілька років тому. Київська влада звернулася до залізниці з пропозицією допомогти розвантажити рух автотранспорту в години «пік» і налагодити прямий зв`язок між лівим і правим берегом міста. Для кільця передбачалося задіяти вже наявні залізничні шляхи, якими переважно ходили вантажні потяги. Кільце мало також кілька зупиночних платформ, побудованих ще за СРСР для підвезення робітників на великі підприємства. Щоб випробувати новий маршрут, в 2009 р. були запущені дві станції - Петрівка і Городня. А у березні поточного року на презентації проекту було озвучено, що залізничне кільце буде складатися з двох півкіл - Північного і Південного. В останнє мають увійти ще 5 станцій: «Київська Русанівка», «Відрадний», «Київ-Дніпровський», «Оболонь» та «Либідська».

За словами О.Толкачова, залізничники готові працювати над запуском цих станцій, якщо буде замовлення міста. У свою чергу, в «Київпастрансі» підтверджують свою зацікавленість у подальшій реалізації проекту. «Станції другої черги кільцевої міської електрички планується ввести в експлуатацію в травні 2012 року, цей проект зараз знаходиться на стадії розробки», - повідомили УНІАН.

Але, судячи з усього, Києву зараз не до розширення проекту. Йому хоча б розплатитися зі старими боргами, адже починаючи з вересня 2009 року тільки за маршрут «Петрівка-Троєщина» столиця заборгувала «Укрзалізниці» понад 15 млн. грн.

Оксана Вітер, Кіра Матвєєва (УНІАН)