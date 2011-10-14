З початку року в Україні побудовано і оновлено майже 860 км автодоріг

З початку року побудовано, реконструйовано і відремонтовано близько 860 км українських автомобільних доріг загального користування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, 22 вересня 2011 р. було відкрито рух на 27 км автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин у Волинській області, яка задіяна в проведенні чемпіонату з футболу Євро-2012. Зараз ремонтно-будівельні роботи на цій дорозі ведуться одночасно в Київській, Житомирській, Рівненській областях, після їх завершення - в жовтні - першій декаді листопада цього року - це буде більш як 260 км оновленої траси. Також цього року завершаться роботи на під`їзних дорогах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні: Львів - Краковець, Львів - Шегіні, Львів - Рава-Руська загальною протяжністю 150 км. В цілому в 2011 році заплановано відкрити рух на 1133 км доріг загального користування, задіяних у проведенні Євро-2012.

На даний момент продовжуються роботи на автомобільній дорозі Київ-Чоп, на деяких ділянках дороги Київ - Харків - Лубни. На напрямі Ульянівка - Миколаїв у Миколаївській області вже відремонтовано 121 км дороги, в Кіровоградській області - 20 км. Ремонт цієї дороги планується завершити до кінця року. Виконуються роботи на маршрутах між Харковом і Донецьком, Донецьком і Луганськом, Дніпропетровськом і Донецьком, зокрема, на підходах до Донецька на автодорозі Слов`янськ - Донецьк - Запоріжжя. Почато будівництво в Запорізькій області об`їзної дороги навколо Мелітополя.

Нагадаємо, до кінця року, згідно з переліком об`єктів будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування і обсягів їх фінансування, передбачено побудувати і відремонтувати близько 2 тис. км автомобільних доріг.