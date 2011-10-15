Начальник Одеського порту подав у відставку. Став почесним президентом підприємства

Начальник Одеського морського торгового порту Микола ПАВЛЮК, стосовно якого протягом кількох останніх місяців прокуратура порушила кілька кримінальних справ, подав заяву про звільнення із займаної посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, додавши, що «з 7 жовтня вступив на посаду Почесного президента морського порту».

Водночас, за його словами, нові обов`язки мають «скоріше консультаційний, ніж управлінський характер».

Тим часом, у Міністерстві інфраструктури Україні поки що не підтверджують отримання заяви М.ПАВЛЮКА про звільнення.

Як повідомлялося, М.ПАВЛЮК почав працювати в Одеському порту з 1960 року: пройшов шлях від вантажника до керівника підприємства у 1985 році, удостоєний звання Герой України.

22 липня цього року був уперше затриманий співробітниками прокуратури за підозрою в незаконному фінансуванні ремонту готелю «Одеса», але кілька днів по тому був звільнений судом з-під варти під заставу у розмірі 180 тис. грн.

27 липня М.ПАВЛЮКА госпіталізували в Одесі з підозрою на інсульт, однак пізно увечері група бійців «Сокола» примусово забрала його з палати інтенсивної терапії і конвоювала вночі до Сімферополя.

На початку серпня суд продовжив термін утримання його під вартою. А увечері 8 серпня М.ПАВЛЮКА звільнили з-під варти, дозволивши поховати померлу матір.

Зараз слідство у кримінальних справах, порушених стосовно М.ПАВЛЮКА, триває.