У Сімферополі на одному двигуні сів літак із 67 пасажирами і 6 членами екіпажа

В аеропорту Сімферополя 15 жовтня о 20.42 після зльоту здійснив аварійну посадку на одному працюючому двигуні літак Ан-148 (авіакомпанія «Росія»), що виконував рейс СДМ-862 за маршрутом «Сімферополь - Пулково (Санкт-Петербург)».

На борту літака було 67 пасажирів і шість членів екіпажа. Жертв і постраждалих немає, повідомляє прес-служба МНС.

Літак попросив вимушену посадку у зв`язку з попаданням птаха в двигун. Посадка була здійснена на основній смузі аеропорту Сімферополя. Літак проходить технічне обстеження.