Даїшники розпочали облаву на водіїв мопедів - ЗМІ

З кінця минулого тижня в Україні діють нові правила дорожнього руху. Відтепер для управління мопедом або скутером треба мати права категорії А1 і бути в мотошоломі (штраф - 600 гривень). Інспектори ДАІ вже почали штрафувати водіїв "двоколісних".

Крім того, за новими правилами, даїшнику можна лише показувати права, а не передавати йому в руки, на чужій машині дозволяється їздити без довіреності, а лише з техпаспортом.

Вже у неділю, 16 жовтня, на трасах в Києві чергувало чимало патрулів, більшість з яких ловили порушників на свій скандальний "Візир", цитує газету "Сегодня" ТСН.

"Ці правила - однозначно на краще. Тому що тепер водіям мопедів і скутерів потрібно обзавестися правами. Тобто, наприклад, 14-річні підлітки вже не зможуть сісти за кермо, а дочекаються 16 років і навчаться водінню. Тепер будемо жорсткіше розбиратися з юними порушниками, щоб неповадно було", - заявив журналістам інспектор, який чергував біля стаціонарного поста ДАІ "Сосновий бір" на Житомирській трасі.

Самі ж скутеристи на нові правила відреагували негативно. "Мопеди втратили свої пільги (можливість їздити на них без прав – прим. ред.). Тепер молода людина не купуватиме мопед, а, зібравши грошей, купить більш потужний транспорт бувший у вжитку. Тобто починати буде з серйозного мототранспорту, що може призвести до аварій", - впевнений віце-президент скутер-клубу Артем Холодов.

За словами Холодова, вартість навчання на категорію А1 - майже 1500 гривень, а вартість мопеда - в середньому 3 тисячі грн. "При перепродажі мопеда на документи доведеться витратити також близько тисячі гривень, тому транспорт стає невигідним", - резюмував Холодов.

Юристи вважають, що зміни в дорожніх правилах спричинять новий виток корупції. "Що стосується прав на мопеди та скутери, то після того, як вони стали обов`язковими, почнеться бардак", - впевнений юрист Олексій Святогор.

"У інспекторів буде привід до кожного причепитися, взяти з водія якісь гроші, якщо у того виявиться прав. Другий момент - підлітки як їздили, так і будуть їздити. Плюс до всього в МВС є норма, згідно з якою не можна переслідувати людину, яка порушила ПДР на мототранспорті. Але, навіть зупинивши такого скутериста, з ним буде багато клопоту - за законом, наприклад, підлітка складно залучити до адміністративної відповідальності. А скільки по селах на скутерах їздить бабусь і дідусів без прав? У них теж будуть запитувати права категорії А1?!", - розповів юрист.

У ДАІ зауважили, що ще не аналізували зміни в правилах, але запевнили, що будуть ретельно відслідковувати хабарників і карати винних, а запровадження прав на скутери та мопеди, на їхню думку, знизить аварійність і травматизм на дорозі.