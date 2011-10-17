ПЗЗ відмінила курсування ряду електричок через зниження пасажиропотоку

У зв'язку зі зниженням пасажиропотоку в приміському сполученні в осінній період, з 17 жовтня на Південно-західній залізниці відміняється курсування і змінюється розклад курсування деяких приміських електропоїздів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, скасовано курсування електропоїздів № 6580 Дарниця - Березань, № 6809 Березань - Борщагівка-тех., № 6914 Борщагівка-тех. - Носівка, № 6923 Носівка - Борщагівка-тех.

На ПЗЗ просять стежити за розкладом і уточнювати його на вокзалах, оскільки він зміниться для таких потягів: е/п № 6805 Березань - Дарниця; е/п № 6906 Дарниця - Ніжин; е/п № 6905 Ніжин - Дарниця; е/п № 6804 Дарниця - Яготин; е/п № 6909 Ніжин - Дарниця; е/п № 6908 Дарниця - Ніжин; е/п № 6610 Тетерів - Борщагівка-тех.; е/п № 6919 Ніжин - Дарниця; е/п № 6918 Дарниця - Ніжин; е/п № 6813 Яготин - Дарниця; е/п № 6920 Дарниця - Ніжин; е/п № 6542 Фастів - Київ-Волинський; е/п № 6009 Київ-Волинський - Фастів; е/п № 6038 Фастів - Київ-Волинський; е/п № 6039 Київ-Волинський - Фастів.