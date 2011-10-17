Перевезення пасажирів в Україні за 9 місяців зросло на 2,6% - до 5,2 млрд. осіб

За січень-вересень 2011 р. послугами пасажирського транспорту України скористалися 5,2 млрд. пасажирів, що на 2,6% більше, ніж за січень-вересень 2010 р., пасажирообіг виріс на 3,4% і склав 102,0 млрд. пас./км. Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-вересень 2011 р. відправлено 328,3 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,5% більше, ніж за відповідний період 2010 р. Відправлення пасажирів зросло на Львівській залізниці на 2,3%, Одеській - на 1,6%, Південно-західній - на 0,8%, Придніпровській - на 0,6%, Південній - на 0,3%. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів знизилося на 1,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 2,3% менше, ніж у січні-вересні 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,7%.

Перевезення пасажирів водним транспортом виросли на 7,3% - до 6,6 млн. осіб. Зокрема, перевезення морським транспортом порівняно з січнем-вереснем 2010 р. виросли на 7,6%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 80,7% загальних об'ємів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 8,3%.

Закордонні морські перевезення пасажирів виросли на 22,9% порівняно з січнем-вереснем 2010 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже усі морські закордонні перевезення (98,4%), збільшили перевезення пасажирів на 25,7%. У січні-вересні 2011 р. перевезення пасажирів річковим транспортом порівняно з січнем-вереснем 2010 р. виросли на 5,3%, у т.ч. закордонні перевезення - в 1,8 разу.

Авіаційним транспортом за 9 місяців перевезено 5,8 млн. пасажирів, що на 23,4% більше, ніж за 9 місяців 2010 р. Міським електротранспортом перевезено 2,1 млрд. пасажирів, що на 9,7% більше порівняно з січнем-вереснем 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень 2011 р. послугами пасажирського транспорту України скористалися 3,5 млрд. пасажирів, що на 3,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.

Довідка УНІАН. Перевезення пасажирів в Україні у 2010 р. знизилися на 6% - до 6,8 млрд. осіб.