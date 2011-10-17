ДАІ просить відгукнутися свідків наїзду на пішохода у Солом’янському районі Києва

Державтоінспекція столиці просить відгукнутися свідків ДТП, яка сталася 16 жовтня у Солом’янському районі Києва. Водій невстановленого автомобіля вчинив наїзд на 25-річного чоловіка, і з місця події утік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ міста Києва учора о 19.20 на вулиці Волинській, 2, водій невстановленого автомобіля вчинив наїзд на пішохода. Після чого водій, не зупинившись, утік з місця ДТП. У результаті наїзду пішохід отримав травми і був госпіталізований в лікарню.

Столична ДАІ звертається до свідків і очевидців цієї події з проханням телефонувати 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово). Також можна скористатися телефоном для СМС повідомлень: (063) 7682020.