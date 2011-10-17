Парк пасажирських вагонів УЗ далекого сполучення скоротиться на 200 одиниць

Впродовж 2011 року парк пасажирських вагонів «Укрзалізниці» далекого сполучення скоротиться на 202 вагони, які входили до складу потягів здебільшого нічного курсування.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, усього станом на початок жовтня в інвентарному парку пасажирського господарства залізниць України налічується 7144 вагони. З них у робочому стані знаходиться тільки 5926 вагонів, інші - в ремонті або проходять процедуру списання через критичне зношення і неможливість подальшої експлуатації.

Як нагадують в «Укрзалізниці», на сьогодні інвентарний парк рухомого складу залізниць України є морально застарілим і фізично зношеним - в такому стані знаходиться 86% наявного парку пасажирських вагонів дальніх нічних потягів.

Усього за останні 10 років кількість пасажирських вагонів скоротилася на 3623 одиниці, при цьому було придбано тільки 550 одиниць, всі закупівлі здійснювалися за кошти «Укрзалізниці».

Як нагадують у відомстві, згідно із Законом України «Про залізничний транспорт», пересувний склад, зокрема, для пасажирських перевезень, має купуватися за рахунок державних коштів. У той же час з часу прийняття закону фінансування на залізничний пересувний склад з держбюджету жодного разу не надходило. «Укрзалізниця» покриває збитковість сектору пасажирських перевезень за рахунок перехресного субсидування. За таких умов оптимізація і зниження експлуатаційних витрат у пасажирському секторі дає змогу накопичувати кошти на оновлення рухомого складу залізниць України.