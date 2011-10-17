Україна і Греція мають намір відкрити нове регулярне автобусне сполучення Львів-Афіни

Для лібералізації перевезень пасажирів і в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році Україна і Грецька Республіка вивчають доцільність відкриття нового маршруту регулярного сполучення Львів-Афіни.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, протягом 60 календарних днів з обох сторін транспортними відомствами буде проведена видача відповідних дозвільних документів для обслуговування маршруту регулярного сполучення Львів-Афіни.

Згідно з повідомленням, зараз між Україною та Грецією існують два діючі маршрути регулярного автобусного сполучення: Київ-Афіни і Донецьк-Афіни. Термін дії дозволів для обслуговування маршруту регулярного автобусного сполучення Київ-Афіни закінчується 31 грудня 2011 року. У зв`язку з цим країни розглянуть питання продовження дії дозволів відповідно до норм чинного національного законодавства України та Греції.