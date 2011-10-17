Радіоелектронні засоби, які реалізують в Україні, будуть маркувати

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на черговому засіданні прийняла за основу проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку маркування радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв, які ввозяться з-за кордону, виробляються й реалізуються в Україні».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Проект передбачає, що маркуванню підлягає кожна одиниця радіообладнання, що дозволена до застосування на території України в смугах радіочастот загального користування незалежно від її типу (моделі) та галузі застосування. Маркування поширюється на радіообладнання, що ввозиться з-за кордону, виготовляється або реалізується в Україні суб`єктами господарювання у встановленому законодавством порядку. Документ містить також перелік радіоелектронних засобів, які не підлягають обов`язковому маркуванню.

Проект також визначає основні правила маркування радіоелектронних засобів обліковими марками, їх виготовлення, облік тощо.

Документ розроблено відповідно до ст. 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” для визначення вимог до процедури маркування радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв обліковими марками з даними контрольно-облікової інформації.

Проектом Порядку визначено, що маркування радіообладнання обліковими марками здійснюється з метою забезпечення контролю за його оборотом в Україні, сприяння захисту українського ринку від неякісного і не дозволеного до застосування радіообладнання, а також запобігання, виявлення й усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій та захисту прав споживачів.

Документ буде оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.