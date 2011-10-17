ПЗЗ має намір залучити 800 млн. грн. кредитних ресурсів

Південно-Західна залізниця оголосила тендер на фінансові послуги в частині залучення короткострокових кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів (кредитна лінія) на загальну суму 800 млн. 600 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендер оголошений на 8 лотів - шість лотів по 100 млн. грн., лот на 30,6 млн. грн. і на 170 млн. грн.

Терміни надання послуг - один рік з моменту укладення кредитного договору.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці» знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.