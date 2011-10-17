18-19 жовтня у Донецьку буде обмежено рух

Завтра і післязавтра (18-19 жовтня) у Донецьку у зв`язку проведенням Українсько-російського форуму буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів Київським проспектом, вулицями Артема, Челюскінців, а також проспектом ім. Титова.

Про це повідомили УНІАН в управлінні ДАІ ГУМВС України у Донецькій області.

Державтоінспекція міста рекомендувала водіям наперед скоректувати маршрут руху в ці дні.

«Будьте завжди уважними за кермом, своєчасно реагуйте на світлові і звукові сигнали патрульних автомобілів, жести регулювальників. Не залишайте автотранспорт у не передбачених для паркування місцях, щоб виключити затори у дорожньому русі!», - попросили водіїв правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку очікують 18 жовтня прибуття Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА для участі їх в Українсько-російському форумі, який продовжиться до 20 жовтня.

У рамках форуму у Донецьку у виставковому центрі «ЕкспоДонбас» відбудеться також виставка Міжрегіонального співробітництва і IV Міжнародний інвестиційний самміт DID 2011 – «Міжрегіональне і трансграничне співробітництво (ICBC)».

За словами голови Донецької облдержадміністрації Андрія ШИШАЦЬКОГО, на даний захід до Донецька прибудуть близько тисячі учасників.