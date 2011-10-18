«Укрзалізниця» за 9 міс. одержала лише 27% компенсацій за перевезення пільговиків

«Укрзалізниця» заявляє про незадовільний розрахунок за перевезення пасажирів пільгових категорій: з січня по вересень таких пасажирів перевезено на суму 434 млн. 800 тис. грн., компенсації одержано 116 млн. 200 тис. грн. - 26,7% необхідної суми.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Згідно з повідомленням, найбільше коштів від областей за перевезення пільговиків недоотримала Південно-західна залізниця. Зокрема, пасажирів перевезено на 135,9 млн. грн., з яких компенсовано тільки 27,2 млн. грн., або 20,1% необхідної суми. Низький рівень розрахунків також з Південною залізницею - 24,6%. Вона недоотримала 54,8 млн. грн, а перевезла пільгових пасажирів на суму 72,6 млн. грн. Донецька залізниця недоотримала 27,8 млн. грн., від суми 38,1 млн. грн. їй компенсовано 27%.

Найкраща ситуація з розрахунками областей з Придніпровською залізницею - 34,9%. Сума недоотриманих коштів становить 45,1 млн. грн., тоді як вона перевезла пільговиків на суму 69,3 млн. грн. Одеській залізниці області заборгували 25 млн. грн., витрати на перевезення становлять більш як 38,8 млн. грн., рівень компенсацій - 34,1%.

Львівська залізниця від пільгових перевезень недоотримала 56,5 млн. грн., одержавши від 79,8 млн. грн. 29,2% компенсацій.

Як зазначають у відомстві, традиційно найбільшими боржниками є обласні державні адміністрації, загальний борг яких перед залізницями становить понад 191 млн. грн.

Серед областей, які заплатили за цей період найбільшу суму коштів за перевезення пільговиків, лідирують: Закарпатська, яка розрахувалася на 95,6%, Чернігівська - 79,1% і Рівненська - 78,7%.

Згідно з повідомленням, найгірше із залізничниками за перевезення пільгових пасажирів розраховується м. Київ, який заборгував 30,8 млн. грн., компенсувавши лише 11%. Також незадовільний рівень компенсації в таких областях: Вінницька обл. (розрахувалися на 22,3%), Харківська обл. (23%) і Тернопільська обл. (27,5%).

Як наголошується в повідомленні, постійна заборгованість залізницям України за перевезення пільговиків зберігається щорічно з року в рік і не дає змоги своєчасно і в необхідній кількості оновлювати рухомий склад. На сьогодні 86% інвентарного парку рухомого складу залізниць України є морально застарілим і фізично зношеним, тому якщо ситуація із станом компенсації за надані послуги не зміниться, залізничники будуть змушені скорочувати кількість потягів, зазначають у відомстві.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, що мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних закладів, дітям у віці від 6 до 14 років та іншим.

Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалено рішення про запровадження пільг.