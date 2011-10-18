«Укрзалізниця» за 9 місяців перевезла 227 тис. дітей у рамках добродійної акції

У 2011 році Державна адміністрація залізничного транспорту продовжує добродійну акцію з безкоштовного перевезення пільгових груп населення, і з початку року «Укрзалізниця» в рамках цієї акції перевезла близько 227 тис. дітей.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Зокрема, перевезено 136,6 тис. дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківської опіки; 83,2 тис. дітей-інвалідів всіх категорій; 10,1 тис. дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов`язків, і дітей загиблих шахтарів.

Згідно з повідомленням, також «Укрзалізниця» цього року продовжила акцію з безкоштовного надання в потягах постільної білизни і чаю інвалідам та учасникам війни, зокрема Великої Вітчизняної, учасникам бойових дій.

Загалом у 2011 році на добродійність заплановано витрати у розмірі 3,6 млн. грн. Зокрема, на безкоштовний проїзд дітей – більш як 2,5 млн. грн. і на надання постільної білизни і чаю інвалідам і учасникам війни, зокрема Великої Вітчизняної, учасникам бойових дій - близько 1,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Акцію з безкоштовного перевезення дітей «Укрзалізниця» розпочала у 2000 році. Цією послугою можуть скористатися діти до 16 років, що належать до категорій дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків; дітей-інвалідів усіх категорій; дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов`язків; дітей загиблих шахтарів і залізничників. Добродійна акція поширюється на плацкартні вагони потягів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидкісних, прискорених, електро- і дизель-поїздів підвищеного комфорту).