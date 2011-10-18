На українсько-російському кордоні відкриють 11 нових пунктів пропуску - Роскордон

Москва. На українсько-російському кордоні відкриють 11 нових пунктів пропуску.

Як повідомили УНІАН у Федеральному агентстві з облаштування державного кордону Російської Федерації (Роскордон), додаткові місця внесуть до Переліку місць перетину російсько-українського державного кордону (місцевих пунктів пропуску).

До Переліку увійдуть три місця перетину у Брянській області (Некислиця-Сопич, Лемешівка-Муравейня, Курковичі-Леонівка); 4 місця перетину в Курській області (Клевень-Сопич, Ніколаєво-Дар’їно-Журавка, Свердликово-Новеньке, Успенівка-Веселівка); 2 місця перетину в Ростовській області (Нижня Орехівка-Поповка, Верхній Швирьов-Верхня Герасимівка).

У Краснодарському краю до місця перетину кордону в морському порту Кавказ (поромна переправа Кубань-Крим) додадуть 2 нові місця перетину в морських портах Новоросійськ (порт Новоросійськ - порт Ялта), Ейск (порт Ейск - порт Маріуполь).

Місце перетину кордону Титовка-Городище (Міллерівський район Воронезької області) з переліку виключено, а замість нього встановлено місце перетину кордону Підгаївка-Ноздрьовка.

Спрощений режим перетину російсько-українського державного кордону поширюватиметься не лише на жителів прикордонних районів сторін, але і на жителів прикордонних суб'єктів у цілому.

Крім того, жителі прикордонних областей Російської Федерації і України отримають також можливість здійснювати перетин державного кордону не лише на особистому автотранспорті або пішки, але і на автобусах міжнародного сполучення. Для створення комфортних умов для пасажирів і прискорення проходження контрольних процедур за збереження необхідного рівня безпеки, знадобиться додаткове обладнання і технічне оснащення місць перетину кордону (місцевих пунктів пропуску).

Домовленості про доцільність збільшення кількості місць перетину кордону (місцевих пунктів пропуску) і можливість здійснювати перетин російсько-українського кордону на автобусах міжнародного сполучення досягнули російські та українські експерти 14-15 грудня 2010 р.

Зазначають, що нині на російсько-українському кордоні 145 місць перетину кордону (місцевих пунктів пропуску).

Нова Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів Російської Федерації і України буде підписана Мінрегіоном Росії сьогодні в Донецьку (Україна) у рамках проведення II Російсько-українського міжрегіонального економічного форуму у присутності глав держав.