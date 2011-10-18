«Укрсоцбанк» виграв тендер ОЗ на надання 56,6 млн. грн. кредиту

ПАТ «Укрсоцбанк» у вересні виграло тендер Одеської залізниці на послуги з надання довгострокового кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії на загальну суму 56 млн. 580 тис. грн. на капітальні вкладення.

Про це повідомляється на сайті Державні закупівлі.

Згідно з повідомленням, кредит буде надано у 2011-2014 рр.

Вартість договору - 25,46 млн. грн. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Одеська залізниця обслуговує південно-західні області України. Пролягає територією шести областей: Одеської, Миколаївської, Херсонською, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької.

На ОЗ припадає близько 20% вантажообороту і більш як 16% пасажирообороту залізниць України. У регіоні Одеської залізниці розташовані великі морські і річкові порти, що забезпечує високе транспортне навантаження.

«Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, нині входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 39,968 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 37,705 млрд. грн., зобов`язання - 33,389 млрд. грн.

«Укрсоцбанк» у І півріччі 2011 р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 3,5 разу - до 5,161 млн. грн.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку».