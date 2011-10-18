Профспілки просять Президента не допустити впровадження «необґрунтованих психофізіологічних експертиз» для транспортників

Профспілки транспортників категорично не підтримують впровадження додаткових необґрунтованих психофізіологічних експертиз для працівників транспорту і просять керівництво держави особисто втрутитись і вплинути на Міністерство охорони здоров’я, яке лобіює згадані нововведення. Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі лідерів профспілок до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як зазначається в листі, лідери профспілок транспортників звертаються до керівників держави «з приводу впровадження Міністерством охорони здоров’я України для працівників транспорту та інших працівників додаткових та необґрунтованих вимог щодо психофізіологічної експертизи" (МОЗ розробило проект постанови Кабінету міністрів України «Питання організації проведення психофізіологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, та тих, що потребують професійного добору»(лист МОЗ від 23.09.2011р. № 05.01-11-8/160).

ПрофспІлки наголошують, що Міністерство охорони здоров’я України продовжує "брутально лобіювати" розроблений ним проект постанови, та продовжує самостійно погоджувати його прийняття, не маючи, на нашу думку, законних на те підстав та "ігноруючи правові та обґрунтовані громадські позиції (Федерації профспілок транспортників України, Федерації профспілок України, Федерації роботодавців України), а також позиції Міністерства інфраструктури України, Міністерства економіки України...».

У Відкритому листі наголошується, що всеукраїнські профспілки проаналізували проект постанови і категорично не підтримують його з ряду причин. Зокрема, вони вважають, що прийняття даної постанови призведе до ускладнення медичної сертифікації для всіх працівників транспорту та інших, оскільки будуть видаватися додаткові довідки, які мають лише формальний характер, та створення додаткових та дублюючих робочих місць для лікарів-психофізіологів, бухгалтерів та касирів, які не лікують.

Профспілки також підкреслюють, що реалізація пропозицій МОЗ призведе до "шаленої викачки грошей з виробничих галузей, які годують країну", встановлення самовільного фінансування недержавних (приватних) підрозділів ПФЕ.

На думку профспілок, міністерство не враховує того, що техніка вдосконалюється і вимоги до людини спрощуються у всіх галузях виробничої діяльності. Профспілки зауважують, що ряд положень проекту постанови, розробленої МОЗ, створюють підгрунтя для порушення прав людини. Як в плані безапеляційного висновку психофізіологічної експертизи, так і в частині надання переваг іноземцям, які таку експертизу не проходять, але працюватимуть замість українських громадян, оскільки ми визнаємо правила Євросоюзу.

Профспілки також зазначають, що у разі ухвалення постанови буде створено протиріччя міжнародним авіаційним вимогам (JAR-FCL 3), які мають вищу юридичну силу за постанову і є нормами прямої дії.

Враховуючи це, автори листа просять особистого втручання Президента та глави уряду України «з метою припинення дій зі сторони МОЗ щодо розроблення цього та подібних проектів документів, які не мають правового підґрунтя та не відповідають вимогам нормотворення».

Відкритий лист підписали: голова Федерації профспілок транспортників України, голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Мар’янович ТКАЧОВ; голова Всеукраїнської профспілки пілотів Олександр Миколайович ПОЛЯНСЬКИЙ; голова Профспілки авіапрацівників України Іван Давидович ЗВІННИК; голова Асоціації бортпровідників цивільної авіації України Віра Павлівна КОРОЛЬ, голова Федерації морських профспілок України Микола Миколайович БАРСЬКИЙ; голова Вільної профспілки машиністів України Семен Григорович КАРІКОВ, голова Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства Олег Тимофійович ХМАРНИЙ; президент Всеукраїнської профспілки «Федерація профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації і зв’язку України» Олексій Володимирович СМОЛЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 р. профспілки транспортників України вже зверталися з відкритим листом до прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, віце-прем’єрміністра-міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА і керівництва Міністерства охорони здоров'я щодо недопущення впровадження додаткових, необґрунтованих психофізіологічних експертиз для працівників транспорту.

Профспілки наголошували, що сьогодні державою забезпечено повноцінне виконання норм Закону України «Про охорону праці» та вже існують всі достатні експертизи працівників транспорту, а введення додаткових експертиз – це знущання над працівниками транспорту шляхом вибивання нескінчених дублюючих довідок та сертифікатів.

Зокрема, при прийомі на навчання в транспортних навчальних закладах України курсанти (студенти) проходять професійний відбір відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України і Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба в професійному відборі» від 23.09.1994 р. № 263/121. Аналогічні вимоги застосовуються і до працівників при прийомі їх на роботу на транспортні підприємства. Також згідно з постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465, працівники транспорту обов'язково проходять обстеження лікарями-психіатрами і наркологами для отримання відповідних сертифікатів (авіатори, моряки - щорічно, залізничники і автомобілісти - раз на два роки).

Профспілки також зауважують, що на сьогодні порядок проведення професійного добору у лікарів-психофізіологів за місцем розташування підприємства вже визначено діючими нормативно-правовими актами (відповідно до Наказу МОЗ вiд 28.10.2002р. № 385 у закладах охорони здоров’я передбачено посаду «лікаря-психофізіолога» з метою проведення обстеження осіб, що потребують професійного добору за психофізіологічними показниками).