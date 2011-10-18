Новий аеропорт поблизу Варшави буде готовий до Євро 2012

Варшава. Будівництво нового аеропорту поблизу Варшави Warszawa-Modlin, яке розпочалося рік тому, ведеться згідно з графіком, що дозволить приймати перших пасажирів під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на компанії, які будують аеропорт.

„Ми на такому етапі будівництва, на якому вже нічого не стоїть на перешкоді, аби аеропорт був відкритий наступного року”, - сказав маршалок столичного Мазовецького воєводства Адам СТРУЗІК.

„Виконавці запевняють, що аеропорт відкриється ще до Євро 2012”, - зазначають польські медіа.

За їхніми даними, за останній рік компанії демонтували старі об’єкти та здійснили реконструкцію старих споруд. У даний час триває будівництво паркінгів, під’їздних доріг, ремонт ангару, роботи з реконструкції на злітно-посадковій смузі та спорудження терміналу нового аеродрому, який допоможе зменшити пасажиропотік під час Євро-2012 на найбільшому польському аеропорті – варшавському Окенчє.

Польські медіа відзначають, що новий аеропорт, який обслуговуватиме міжнародні та внутрішні польські сполучення, в першу чергу, буде орієнтований на дешеві авіалінії, а регулярні рейси з нього розпочнуться восени наступного року.

Аеропорт, серед інших літаків, також зможе приймати Boeing 737 та Airbus A 320.

Польські ЗМІ нагадали, що на спорудження нового аеропорту виділено близько 90 млн. доларів (за поточним курсом 3,2 злотих за долар), з яких 25% надав Євросоюз.

Аеропорт площею понад 12 тис. квадратних метрів зможе щорічно обслуговувати близько 2 мільйонів пасажирів.