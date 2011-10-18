Міністр транспорту РФ пропонує перевозити пасажирів між Росією і Україною електричками

Міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН пропонує організувати перевезення пасажирів між Росією і Україною електричками, тоді як зараз такі перевезення здійснюються тільки автотранспортом і поїздами далекого слідування.

Як повідомляє РІА "Новости", про це він сказав сьогодні в Донецьку на Другому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.

І.ЛЕВІТІН повідомив, що щорічно російсько-український кордон перетинають близько 30 мільйонів осіб. "Це дуже серйозний виклик для транспортників, пропоную суб`єктам РФ подумати про перевезення пасажирів електропоїздами, тому що тільки автотранспортом таку кількість людей не перевезти", - сказав міністр. Він запевнив , що його відомство, а також українське міністерство транспорту узгоджують дане питання, і найближчим часом вийдуть з цією пропозицією до урядів.

Він також висловився за перехід до спрощеної процедури митного і прикордонного огляду при поромному сполученні. За його даними, хоча за останній рік поромні перевезення Крим-Кавказ активно розвивалися, перевезено лише 34 тисячі автомобілів.

У свою чергу, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що на залізничних вокзалах Москви і Києва планується зробити "міжнародні транзитні хаби" (хаб - пересадковий і перевантажувальний транспортний вузол). Так, за його словами, поїзди з України зможуть приходити не на Київський, а на Ленінградський вокзал Москви, щоб пасажирам потім було зручнішим дістатися, наприклад, Санкт-Петербурга.

Український міністр запевнив, що транспортники двох країн серйозну увагу приділяють розвитку автодоріг. Зокрема, продовжується реконструкція траси Москва-Сімферополь.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що українське транспортне відомство готове створити найсприятливіші умови для російських уболівальників. За його словами, після жеребкування 2 грудня, коли буде відомо, до якої групи потрапить збірна Росії і де вона житиме під час групового етапу турніру, буде обрано оптимальний варіант з уже підготовлених чотирьох ситуативних планів.