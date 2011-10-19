ВР ратифікувала угоду України з Саудівською Аравією у космічній галузі

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між урядом України і урядом Королівства Саудівська Аравія про співпрацю у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 386 народних депутатів з 428 зареєстрованих в сесійній залі.

Угода спрямована на забезпечення правових передумов для співпраці між Україною і Королівством Саудівська Аравія у сфері космічної діяльності у напрямках, що мають загальний інтерес для обох сторін.

Зокрема, Угодою закріплюють правові рамки регламентації питань суб'єктного складу правовідносин, напрямів і форм співпраці, розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, обміну даними, фінансування і відповідальності, механізмів вирішення спорів, митних привілеїв і тому подібне.

Згідно з Угодою, відповідно до законодавства своїх держав, а також загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Сторони розвиватимуть співпрацю між двома державами у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Співпраця у рамках цієї Угоди може здійснюватися у таких напрямках: фундаментальна космічна наука, метеорологія, дистанційне зондування, геофізика, агрономія, космічна біотехнологія, іоносфера і космічна плазма; космічні наукові і технічні прилади; мікросупутники і мінісупутники для наукових і комерційних цілей; бортові системи дистанційного зондування; космічні телекомунікаційні системи; космічні транспортні системи; наземна інфраструктура космічних систем, включаючи космодроми.