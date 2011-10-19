ПЗЗ за 9 місяців оштрафувала за ходіння по коліях понад тисячу осіб

За 9 місяців поточного року за ходіння по залізничних коліях затримали 1 021 людину, стягнуто штрафів на загальну суму понад 32 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, впродовж першого місяця осені 2011 р. воєнізованою охороною ПЗЗ затримано 112 осіб, які переходили залізничні колії у невстановленому місці. Усі порушники правил перебування на залізничному транспорті були оштрафовані на загальну суму 3 тис. 860 грн.

Південно-західна залізниця закликає громадян дотримуватися правил поведінки під час перебування на об'єктах залізничного транспорту і пам'ятати про правило переходу залізничних колій лише по спеціальних переходах.