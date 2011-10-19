У Тернополі представники «Батьківщини» майже на годину перекрили дорогу

У Тернополі представники ВО "Батьківщина" майже на годину перекрили дорогу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 людей безперервно переходили дорогу на пішохідному переході на дорозі, що сполучає масиви Східний і Сонячний і є об'їзною дорогою зі східного боку міста. Отже, було заблоковано рух громадського і приватного транспорту, а вантажні фури, які в'їжджали в місто зі сходу і північного сходу, вимушені були їхати через місто, щоб об'їхати заблоковану ділянку.

У руках люди, які ходили по переходу, тримали синьо-жовті прапорці і прапорці ВО "Батьківщина", таблички із закликами звільнити лідера "Батьківщини" Юлію ТИМОШЕНКО і відправити у відставку уряд.

Як пояснив перший заступник голови обласної організації ВО "Батьківщина" Володимир БОЙКО, акція протесту є спробою привернути увагу до свавілля влади.

"Ми вимагаємо припинити переслідування опозиції, обкрадання чорнобильців і афганців шляхом відміни заслужених пільг, розпустити Верховну Раду і провести чесні вибори, а також розпустити Кабінет міністрів. Окрім цього, вимагаємо забезпечити недоторканість української історії, припинити знищення середнього і малого бізнесу, не допустити подорожчання товарів і продажу землі у рамках так званої земельної реформи", - сказав В. БОЙКО.

Він також додав, що аналогічна акція відбувається в селі Озерна Зборівського району, де представники району перекривають львівську трасу.

Після того, як на місце перекриття приїхали працівники міліції і пояснили незаконність перекриття руху і відповідальність за такі дії, учасники акції протесту незабаром залишили пішохідний перехід, після чого рух на дорозі було відновлено.