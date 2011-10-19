ПЗ оголосила тендер на залучення 205 млн. дол. кредитних ресурсів

Південна залізниця оголосила тендер на фінансові послуги в частині залучення довгострокових кредитних ресурсів на три роки на загальну суму 205 млн. дол.

Про це повідомляють на сайті Державних закупівель.

Зокрема, перший лот - у розмірі 100 млн. дол., другий - у розмірі 105 млн. дол.

Мета кредитування: виконання програми капітальних інвестицій. Розкриття тендерних пропозицій заплановано на 17 листопада.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших у нинішній Україні.

Залізнична мережа ПЗ розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн. осіб.