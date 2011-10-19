У Києві в зв’язку із завтрашнім матчем «Динамо» - «Бешикташ» метро працюватиме на годину довше

У зв’язку з проведенням 20 жовтня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Бешикташ» (Стамбул) змінюється режим роботи Київського метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у ніч з 20 на 21 жовтня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.

Окрім цього, передбачено додатковий резервний рухомий склад для пуску на лінії за необхідності.