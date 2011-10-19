УЗ з початку року відремонтувала понад 3,5 тис. пасажирських вагонів

За 9 місяців 2011 року на вагоноремонтних заводах і в депо «Укрзалізниці» було відремонтовано 3579 пасажирських вагонів, що на 34 вагони більше, ніж за аналогічний період 2010 року, і на 66 вагонів більше, ніж було заплановано.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, з них капітальним ремонтом відремонтовано 995 од. (на 2% більше, ніж за планом). Усього впродовж 2011 року залізничники запланували відремонтувати всіма видами ремонту 4759 пасажирських вагонів, з них 1356 од. - капітальним ремонтом.

Як зазначають у відомстві, головна проблема парку спальних пасажирських вагонів «Укрзалізниці» - його старіння і недостатність коштів на капітальний ремонт, що в свою чергу викликає невдоволення пасажирів якістю пасажирських вагонів, в яких здійснюються перевезення. Враховуючи ці обставини, об`єктивні причини зношення парку вагонів, в умовах дефіциту фінансових ресурсів на кардинальне і одномоментне оновлення вагонів, залізничники роблять усе можливе для задоволення потреб у перевезеннях пасажирів і впроваджують максимально можливі заходи для збереження основного парку придатних до експлуатації пасажирських вагонів.

Як повідомляється, вагони, які досягли критичного стану, проходять капітальний ремонт у депо залізниць і на вагоноремонтних заводах. Таким чином, залізничники продовжують їхній термін служби ще на 13-23 роки.

Довідка УНІАН. На сьогодні зношеність парку пасажирських вагонів потягів далекого сполучення - 86%. Цього року парк пасажирських вагонів скоротиться на 202 од., які вже не підлягають відновленню. Понад 50% парку пасажирських вагонів експлуатується більше 28 років - це максимальний термін експлуатації, який може бути продовжений капітально-відновним ремонтом до 41 року.

Капітальний ремонт - ремонт пасажирського вагону, який виконується для повного або близького до повного відновлення ресурсу пасажирського вагону із заміною або відновленням будь-яких його частин, зокрема й базових. Залежно від обсягу ремонтних робіт і рівня відновлення ресурсу капітальний ремонт підрозділяється на види.

Капітальний ремонт першого обсягу - ремонт пасажирського вагона для відновлення його працездатності і ресурсу шляхом заміни або ремонту зношених і пошкоджених вузлів і деталей; капітальний ремонт другого обсягу - ремонт пасажирського вагона для відновлення його працездатності і ресурсу із заміною теплоізоляції і електропроводки; капітальний ремонт підвищеного обсягу з модернізацією - ремонт пасажирського вагона, що включає контроль технічного стану основних елементів конструкції пасажирського вагона, з відновленням їх ресурсу, заміною або відновленням будь-яких складових частин, включаючи базові, і проведення комплексу робіт з модернізації пасажирського вагона, включаючи оновлення внутрішнього обладнання та інтер`єру; капітально-відновний ремонт - ремонт пасажирських вагонів з використанням відновлених існуючих конструкцій кузовів і візків, оновленням внутрішнього устаткування і створенням сучасного інтер`єру.