«Укртелеком» підвищує абонплату за проводове радіо на 20%

З 1 листопада 2011 року абонентська плата за користування основною радіоточкою підвищиться на 20% і становитиме для населення 7.20 грн. (з ПДВ), для юридичних осіб - 10.80 грн. (з ПДВ).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Укртелеком».

Як наголошують у повідомленні, «Укртелеком» - єдиний оператор в Україні, який надає послуги проводового радіомовлення.

За 2010 рік збитки компанії від цього виду діяльності склали 73,9 млн. грн., а за перше півріччя 2011 року - 41,7 млн. грн.

В «Укртелекомі» вважають, що до такої ситуації призводить відсутність в Україні механізму компенсації збитків за надання телекомунікаційних послуг нижче їхньої собівартості, що дозволило б товариству забезпечувати клієнтів якісними послугами. Через це компанія змушена переглядати тарифи, щоб хоча б частково наблизити їх до собівартості, для збереження можливості мільйонам абонентів «Укртелекому» і надалі користуватися послугами проводового радіомовлення.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв`язку України (майже 10 млн. абонентів телефонії та понад 1,2 млн. інтернет). Компанія також надає послуги мобільного зв`язку (більше 600 тис. абонентів). Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за 1 півріччя 2011 року склав 4124,7 млн. грн. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 170 фізичним та юридичним особам.