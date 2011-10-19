ЄК створила план інвестування 50 млрд. євро у розвиток інфраструктури в Європі

Брюссель. Європейська комісія створила план інвестування 50 млрд. євро у розвиток інфраструктури в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, представляючи фінансовий механізм «Об`єднуючи Європу».

«Мета нашої пропозиції проста. Європа має допомогти побудувати дорогі, залізниці, енергетичні мережі, трубопроводи і широкосмугові мережі, що є дуже важливим для наших громадян і бізнесу», - сказав Президент Єврокомісії.

За його словами, новий фінансовий механізм передбачається запустити в рамках наступного багаторічного бюджету ЄС з 2014 по 2020 роки.

У рамках цього механізму 31,7 млрд. євро планується направити на розвиток транспортної інфраструктури, 9,1 млрд. євро – на розвиток енергетичної інфраструктури і 9,2 млрд. євро – на розвиток високошвидкісних широкосмугових цифрових мереж.

У сфері транспорту Єврокомісія припускає значні вкладення в розвиток залізничних мереж з тим, аби зв`язати безпосередньо із залізничним транспортом додатково 17 найбільших аеропортів і 48 портів, а також модернізувати 15 тис. км залізничних колій для здійснення по них швидкісного руху.

У галузі енергетики ЄС планує розвивати існуючі електромережі і нафто- і газопроводи, а також будувати нові. При цьому головними цілями інвестицій є створення безпеки постачань газу, зниження втрат енергоресурсів при транспортуванні, збільшення частки енергетики з поновлюваних енергоресурсів.

У сфері цифрової інфраструктури, ЄС, зокрема, планує надавати гарантії для залучення інвестицій у розвиток широкосмугових високошвидкісних мереж, а також надавати гранти на реалізацію трансєвропейських проектів з високошвидкісного з`єднанню між адміністративними інститутами, надання більшої кількості і кращої якості інформації громадянам, поліпшення їх доступу до державних послуг через мережі Інтернет.

Крім того, сьогодні Єврокомісія схвалила проект законодавства, що передбачає початок у 2012-2013 році пілотного проекту вартістю 230 млн. євро, що на думку Комісії зможе залучити 4,6 млрд. євро приватних інвестицій у перші 5-10 інфраструктурних проектів.