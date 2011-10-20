У Сімферополі здійснив екстрену посадку літак «Хургада - Санкт-Петербург»
В аеропорту Сімферополя 19 жовтня ввечері здійснив екстрену посадку літак, що виконував рейс із Єгипту до Росії.
Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його інформацією, на борту перебувало близько 270 пасажирів і сім членів екіпажу. Жертв немає.
«Літак попросив аварійну посадку. По тривозі піднімали весь сімферопольський гарнізон МНС і медицини катастроф. Літак благополучно сів. Планується його огляд», - сказав співрозмовник агентства.
Прес-секретар аеропорту «Сімферополь» Аліна ЗУБКОВА уточнила, що літак «Боїнг» авіакомпанії «Росія», що виконував рейс "Хургада - Санкт-Петербург", аварійно сів через відмову правого двигуна.
За інформацією прес-секретаря, людей сьогодні вранці, ймовірно, забере інший літак.