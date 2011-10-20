Пасажири «Боїнга», що екстрено сів у Сімферополі, вилетіли до Санкт-Петербурга

Пасажири «Боїнга-767» авіакомпанії «Росія», що виконував рейс «Хургада - Санкт-Петербург» і екстрено сів увечері 19 жовтня в Сімферополі через несправність, вилетіли до Санкт-Петербурга двома літаками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

Літаки вилетіли до Росії сьогодні рано вранці.

«Боїнг», що здійснив вимушену посадку, оглядають авіатехніки.

На борту літака, що летів із Єгипту, перебувало 277 пасажирів і сім членів екіпажа. Він здійснив вимушену посадку в сімферопольському аеропорту в середу близько 20.00. За одними даними, у «Боїнгу» відмовив правий двигун, за іншими – була порушена нормальна робота системи електропостачання. Росавіація розслідує причини аварійної посадки.