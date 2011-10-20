На ПЗ за 9 місяців пошкоджено вантажних вагонів на 2,5 млн. грн.

На Придніпровській залізниці (ПЗ) за 9 місяців 2011 р. орендарі пошкодили 884 вантажні вагони на суму понад 2, 493 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, кількість пошкоджених вагонів виросла до 9 місяців минулого року на 49 одиниць.

Головними причинами пошкоджень є порушення вимог ДСТУ 22235-76 і технічних умов під час розвантаження вагонів (49% від загального числа). Під час вантаження було пошкоджено 12% вагонів, через сходи вагонів з рейок, викликані незадовільним станом залізничних колій, - 16% вагонів, у маневровій роботі - 12%.

Найчастіше вагони Придніпровської залізниці пошкоджували в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг, ВАТ "Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського" (53 вагони), ВАТ "Інтерпайп НТЗ" (44 вагони), ВАТ "Ексімтранс"(39 вагонів).

Під час розвантаження в портах найбільше пошкоджено вагонів ПЗ в Керченському морському торговому порту - 62 одиниці, у Бердянському порту - 36 вагонів, у Феодосійському - 19 вагонів.

За даними прес-центру ПЗ, підприємства відшкодували залізниці збитки від пошкодження вантажних вагонів.

За 9 місяців інспекція зі збереження вагонного парку магістралі виявила на промпідприємствах близько 100 засобів розгрузки, які не відповідають вимогам ДСТУ. За 19 фактами порушень розвантаження вагонів заборонили.