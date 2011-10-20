На ПЗ за 9 місяців пошкоджено вантажних вагонів на 2,5 млн. грн.

12:53, 20 жовтня 2011
Транспорт/Звя'зок
0

На Придніпровській залізниці (ПЗ) за 9 місяців 2011 р. орендарі пошкодили 884 вантажні вагони на суму понад 2, 493 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, кількість пошкоджених вагонів виросла до 9 місяців минулого року на 49 одиниць.

Головними причинами пошкоджень є порушення вимог ДСТУ 22235-76 і технічних умов під час розвантаження вагонів (49% від загального числа). Під час вантаження було пошкоджено 12% вагонів, через сходи вагонів з рейок, викликані незадовільним станом залізничних колій, - 16% вагонів, у маневровій роботі - 12%.

Найчастіше вагони Придніпровської залізниці пошкоджували в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг, ВАТ "Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського" (53 вагони), ВАТ "Інтерпайп НТЗ" (44 вагони), ВАТ "Ексімтранс"(39 вагонів).

Під час розвантаження в портах найбільше пошкоджено вагонів ПЗ в Керченському морському торговому порту - 62 одиниці, у Бердянському порту - 36 вагонів, у Феодосійському - 19 вагонів.

За даними прес-центру ПЗ, підприємства відшкодували залізниці збитки від пошкодження вантажних вагонів.

За 9 місяців інспекція зі збереження вагонного парку магістралі виявила на промпідприємствах близько 100 засобів розгрузки, які не відповідають вимогам ДСТУ. За 19 фактами порушень розвантаження вагонів заборонили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter