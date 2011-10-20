"АероСвіт" у період літньої навігації відкриє 7 нових маршрутів у регіони Росії

Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" у період літньої навігації 2012 року відкриє з Києва 7 нових маршрутів у регіони Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, у системи бронювання вже введені рейси компанії з Києва у Єкатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочі, Мінеральні Води, Уфу, Тюмень і Мурманськ.

Нові лінії вводитимуть в експлуатацію поетапно, починаючи з 25 березня 2012 року. У період їх освоєння планують виконання у вказані пункти від двох (у Мурманськ) до п'яти (у Єкатеринбург) авіарейсів на тиждень.

Згідно з повідомленням, окрім цього, компанія розглядає можливість початку польотів з Києва в Казань, а також відкриття сезонних напрямків з Сімферополя в міста Північно-західного, Уральського і Приволзького федеральних округів Росії.

Нагадаємо, компанія "Аеросвіт" є найбільшим авіаперевізником між Україною і Російською Федерацією. Нині "Аеросвіт" обслуговує регулярні лінії Київ - Москва, Дніпропетровськ - Москва, Донецьк - Москва, Одеса - Москва, Київ - Санкт-Петербург, Київ - Калінінград і Київ - Новосибірськ, а також сезонні Київ - Нижньовартовськ, Київ - Краснодар, Донецьк - Санкт-Петербург, Одеса - Санкт-Петербург, Сімферополь - Москва і Сімферополь - Калінінград.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські Авіалінії" створена у 1994 році. Сьогодні обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 33 країни. Спільно з авіакомпаніями-партнерами доставляє пасажирів у регіональні адміністративні центри України, у тому числі в Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Львів, Одесу, Сімферополь і Харків.

Експлуатує 24 літаки виробництва компанії Boeing - 8 далекомагістральних Boeing 767-300ER і 16 середньомагістральних Boeing 737. Окрім цього, використовує повітряні судна перевізників-партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. З 2012 року оновлюватиме середньомагістральний флот літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.