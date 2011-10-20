Мер Львова пропонує присвоїти оновленому аеропорту ім’я короля Данила Галицького

Мер Львова Андрій САДОВИЙ пропонує присвоїти оновленому міжнародному аеропорту «Львів» ім’я короля Данила Галицького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з відповідною пропозицією до керівництва держави звернувся міський голова Андрій САДОВИЙ.

«Було багато пропозицій щодо назви нашого летовища: назвати іменем Пінзеля, іменем Франка. Я звернувся до керівництва держави з пропозицією назвати аеропорт іменем короля Данила Галицького – засновника нашого міста, іменем чи не єдиного українського короля. Я думаю, що назва летовища іменем короля Данила Галицького – це дуже сильна позиція. Але аеропорт є державним, тому остаточне рішення прийматиме держава», - зазначив А.САДОВИЙ.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Львів» розташовано на південно-західній околиці обласного центру. Аеродром був побудований у 1940 році для експлуатації легких типів літаків, цого неодноразово реконструйовали. Аеродром аеропорту «Львів» має одну злітно-посадочну смугу класу В зі штучним покриттям розміром 2510х45 м.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 20 квітня 2011 року затвердив представлений Міністерством інфраструктури скорегований проект "Реконструкція аеродрому ДП "Міжнародний аеропорт "Львів", яким загальна кошторисна вартість будівництва збільшена у 2,24 раза – до 2 млрд. 195,7 млн. грн.

Першу чергу злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту відкрито до Дня Незалежності України, другу планують відкрити у грудні.

Новий аеровокзал з пропускною спроможністю близько 2000 пасажирів за годину відповідатиме всім вимогам терміналів міжнародних аеропортів.

Міжнародний аеропорт «Львів» запрацює на повну потужність вже до кінця березня 2012 року.