«Укрзалізниця» за 9 місяців сплатила 9,5 млрд. грн. обов'язкових платежів
16:41, 20 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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За січень-вересень 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» сплатила 9,5 млрд. грн. податків і обов`язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів.
Про це повідомляє прес-центр відомства.
Згідно з повідомленням, з них 3,8 млрд. грн. - до Державного бюджету України.
Як нагадують у відомстві, за цей же період «Укрзалізницею» недоотримано 318,6 млн. грн. компенсацій за перевезення пільговиків, 191 млн. грн. з яких - борг обласних держадміністрацій.
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