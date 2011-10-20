«Укрзалізниця» за 9 місяців сплатила 9,5 млрд. грн. обов'язкових платежів

За січень-вересень 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» сплатила 9,5 млрд. грн. податків і обов`язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Згідно з повідомленням, з них 3,8 млрд. грн. - до Державного бюджету України.

Як нагадують у відомстві, за цей же період «Укрзалізницею» недоотримано 318,6 млн. грн. компенсацій за перевезення пільговиків, 191 млн. грн. з яких - борг обласних держадміністрацій.