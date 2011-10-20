«Севморзавод» спустив на воду середній понтон для плавкрана вантажопідйомністю 1200 тонн

У четвер, 20 жовтня, ВАТ «Севастопольський морський завод» (Севморзавод, місто Севастополь) спустило на воду середній понтон для плавкрана вантажопідйомністю 1200 тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі заводу.

У повідомленні наголошується, що даний плавкран може використовуватися для спорудження мостів будь-якої складності на річках.

«Це дуже добрий проект, його унікальність у вантажопідйомності, яка становить 1200 тонн. Плавкранів такої вантажопідйомності в Україні немає», – заявив керівник «Севморзаводу» Костянтин КАРТОШКІН.

При цьому він уточнив, що робота над спорудженням нижньої частини плавкрана поновилася на заводі близько півтора років тому. «І менше ніж за рік ми завершили реалізацію цієї частини великомасштабного проекту, виконавши взяті на себе зобов`язання. Все це свідчить, що «Севморзавод» працює на гідному рівні», – додав К.КАРТОШКІН.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2011 року на «Севморзаводі» було проведено спуск на воду лівого понтона і закладку середнього. В зв`язку з цим, стратегічний інвестор ВАТ «Севморзавод» Петро ПОРОШЕНКО заявив, що до кінця року нижню будову плавкрана буде завершено повністю.

Будівництво нижньої споруди плавкрана на ВАТ «Севморзавод» обійшлося вдвічі дешевше, ніж могло б коштувати в країнах далекого зарубіжжя, які займаються кораблебудуванням.

Нагадаємо, будівництво плавкрана на «Севморзаводі» було розпочато в 2006 році, але у зв`язку з відсутністю фінансування проект був «заморожений» на невизначений термін. На початку 2010 року нове керівництво ВАТ «Севморзавод», не чекаючи відновлення фінансування, прийняло рішення про добудову плавкрана за рахунок власних оборотних коштів у рамках виконання договірних зобов`язань перед замовником – ПАТ «Мостобуд» (м.Київ). Розробником проекту є ВАТ ЦКБ «Корал» (м. Севастополь).

Як повідомлялося, наприкінці 2010 року Інвестфонд «Прайм Ессетс Кепітал», який належить голові Ради Національного банку України Петру ПОРОШЕНКУ, став власником 60% акцій ВАТ «Севастопольський морський завод». Загальний обсяг інвестицій за цей час становить 136 млн. грн., зокрема в ремонт основних фондів підприємства близько 5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Севастопольський морський завод» (м. Севастополь) створено в 1995 році шляхом корпоратизації державного підприємства. Нині «Севморзавод» є компанією холдингового типу, в структуру якої входять 11 ТОВ, 2 акціонерних товариства і 4 дочірніх підприємства, зокрема 5 профільних підприємств спеціалізуються на військовому і комерційному судноремонті і суднобудуванні.