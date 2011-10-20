У Росії призупинено продаж квитків на поїзди до України після 3 грудня

Москва. ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» (ФПК, дочірнє підприємство Російських залізниць) тимчасово припинила продаж квитків на поїзди сполученням з Україною і які прямують транзитом через її територію відправленням після 3 грудня через рішення Верховної Ради про перехід на зимовий час.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Російських залізниць».

У повідомленні нагадується, що 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила рішення про скасування переходу на зимовий час. Це рішення спричинило необхідність коректування розкладу руху поїздів далекого слідування у сполученні з Україною і поїздів, що слідують транзитом через її територію. ВАТ "ФПК" було вимушене обмежити до 30 діб терміни попереднього продажу квитків на ці поїзди, відправленням з початкових станцій з 30 жовтня 2011 року. 18 жовтня 2011 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалене рішення про відміну переходу на зимовий час. Така дія знову робить необхідним переробку розкладу.

«До введення нового, відкоригованого відповідно до нових умов, графіка руху, ВАТ "ФПК" знову вимушене тимчасово закрити продаж квитків на поїзди далекого проходження, що курсують в сполученні з Україною і які слідують транзитом через її територію з датою відправлення після 3 грудня 2011 року», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що рух цих поїздів у період з 31 жовтня по 3 грудня 2011 відбуватиметься згідно з розкладом, розробленим раніше з урахуванням відміни переходу на зимовий час з боку України.

Крім того, повідомляється, що в період з 31 жовтня по 3 грудня 2011 року можливі запізнення прибуття пасажирських поїздів, що курсують у сполученні з Україною, а також поїздів (зокрема міжнародних), що слідують транзитом через територію України, на станції Російських залізниць, оскільки ці поїзди при перетині кордону України і Росії через зміну часу фактично прибуватимуть із запізненням на 1 годину.

Водночас поїзди, що слідують з Росії в Україну, через зміну часу прибуватимуть на кордон раніше на 1 годину, і існує вірогідність вимушеного очікування для компенсації цього часу.

«ВАТ "Російські залізниці" і ВАТ "ФПК" вживають всіх можливих заходів для того, щоб пасажири відчули якомога менше незручностей у зв`язку з цим. В даний час вивчається можливість проводження поїздів за диспетчерським розкладом, проте ризики запізнень (у бік Росії) і очікування на кордоні (у бік України), на жаль, зберігаються», - говориться в повідомленні.