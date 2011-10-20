«Укрзалізниця» у 2011 році спише близько 60 локомотивів

У 2011 році Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» спише близько 60 локомотивів, з них близько 20% - пасажирських.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління локомотивного господарства «Укрзалізниці» Ігор БАТЮШИН.

За його словами, зараз зношеність локомотивного парку залізниць становить 97%. «Насущною проблемою є заміна вантажних локомотивів серії ВЕЛ-8 на Донецькій і Придніпровській залізницях, де формується більшість вантажів», - зазначив він.

За інформацією І.БАТЮШИНА, водночас упродовж 5 років «Укрзалізниця» планує закупити 500 нових локомотивів, зокрема 110 одиниць у 2012 році. Окрім цього, за його словами, проводяться масштабні роботи з модернізації парку тепловозів, що дозволить збільшити міжремонтний пробіг машин на 30%, а термін служби – на 20 років.

«Я хочу всіх заспокоїти: перевезення вантажів і пасажирів українські залізниці забезпечать», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня 2011 р. у рамках Комплексної програми «Оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки» «Укрзалізниця» підписала договір з АТ «Электровозостроитель» (Грузія) на поставку 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму.

Також відомство домовилося з ВАТ «Уральські локомотиви» (Группа «Синара», РФ) про тестову експлуатацію двох електровозів постійного струму. Подальша співпраця з цим виробником буде визначена за результатами тестування.

Водночас «Укрзалізниця» відклала переговори із ЗАТ «Трансмашхолдинг» (ТМХ) з виготовлення 292 електровозів через зміну виробником умов поставки.